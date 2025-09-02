А нимацията „Лошите момчета 2“ отново е най-гледаната продукция в кината у нас, показват обобщените данни от киносалоните.

Приключенията на бандитите вече са проследени от 67 535 зрители, а приходите за пет седмици възлизат на 866 498 лева.

На втора позиция се нарежда „Голо оръжие“ – четвъртата част от поредицата, започнала през 1994 г. За двете седмици на екран новата доза пародийно „правоприлагане“ е гледана от 12 204 зрители и е донесла 167 028 лева.

Третото място е за романтичната драма „Материалисти“ с Дакота Джонсън, Крис Еванс и Педро Паскал. За трите седмици в кината историята за успешна сватовница, изправена пред професионален бърнаут, е привлякла 18 151 зрители и е реализирала 249 714 лева приходи.

На четвърта и пета позиция са съответно „Домът“ и „Войната на семейство Роуз“.

Топ 10 се допълва от „F1 Филмът“, „Хванат в кражба“, „Оръжия“, „Джурасик свят: Прераждане“ и „Анджело в омагьосаната гора“.

Източник: БТА