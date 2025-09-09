Д ългоочакваният хорър „Заклинанието 4: Последно причастие“ предизвика фурор в САЩ.

През дебютния си уикенд филмът донесе над 1 милиард долара приходи от билети, съобщава Forbes.

Филмът получи смесени оценки – 55% в Rotten Tomatoes и „B“ в CinemaScore.

В главните роли отново се завръщат Патрик Уилсън и Вера Фармига, които разследват паранормалното от името на Ед и Лорейн Уорън, които този път се изправят срещу демон, тероризиращ едно семейство.

„Заклинанието 4“ оглави класацията, оставяйки конкуренцията далеч назад. Филмовата версия на мюзикъла „Хамилтън“ на Disney зае второто място с 10 милиона долара. На трета позиция се нарежда „Оръжия“, който в петия си уикенд донесе още 5,4 милиона долара.

Топ 5 се допълва от комедията „По-шантав петък“ и кримката „Хванат в кражба“.

Източник: БТА