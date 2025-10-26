А трактивната Мина Стоянова напусна надпреварата за 100 000 лева по време на живото излъчване на Big Brother тази вечер, след като получи най-нисък вот от зрителите на NOVA. От елиминацията се спасиха юристът Валентин Котов и любителката на ретро коли Лена Кавасиан. Ексцентричният дизайнер Цветан Георгиев - Цецо сложи край на участието си в социалния експеримент и мечтата за победа по медицински причини.

Лайв студиото донесе интересен обрат за Сияна. Тя върна обратно името си, след като по време на първата мисия на съквартирантите прие псевдонима Въшка, за да се спаси от мизерията. В емоционален разговор с Big Brother тя сподели, че истинското ѝ име е Силвия и като малка е била жертва на сексуално насилие.

Мина ще бъде гост в подкаста “Голямта сестра”, където ще отговори на всички въпроси, които вълнуват зрителите. Тя ще коментира отношенията си с участниците и връзките от миналото си. Подкастът ще бъде онлайн в неделя от 16:00 ч. в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

