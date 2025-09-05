Ч ерен ден бе за Острова, след като почина най-възрастния член на британското кралско семейство.

Херцогинята на Кент е издъхнала на 92-годишна възраст, съобщиха от Бъкингамския дворец. В изявлението се уточнява, че тя е починала мирно в Кенсингтънския дворец, заобиколена от семейството си. В знак на траур флагът на Бъкингам вече е спуснат наполовина.

Катрин, херцогиня на Кент, беше най-възрастният член на британското кралско семейство и съпруга на принц Едуард, първи братовчед на покойната кралица Елизабет II. Тя ще остане в паметта на мнозина като постоянна фигура на тенис турнира „Уимбълдън“, където връчваше трофеи и утешаваше загубилите – сред тях и Яна Новотна през 1993 г.

Голям почитател на музиката, херцогинята активно подкрепяше благотворителни организации в тази област и дори преподаваше музика в начално училище в Хъл. Учениците там я познаваха единствено като „г-жа Кент“, без да подозират за нейното кралско потекло.

Родена като Катрин Уорсли в Йоркшир в аристократично семейство на земевладелци, тя се омъжва за херцога на Кент през 1961 г. на сватба в катедралата Йорк Минстър. Сред гостите тогава са били кралица Елизабет II и принц Чарлз, а шаферка е била принцеса Ан.

През 1994 г. херцогинята приема католицизма – първата кралска особа, направила тази стъпка от повече от 300 години. Тя описва решението си като „дълго обмислено и лично“. В католическата църква е приета от архиепископа на Уестминстър, кардинал Бейзил Хюм.

Херцогинята и херцогът на Кент имат три деца: Джордж Филип Никълъс Уиндзор, лорд Никълъс Уиндзор и лейди Хелън Тейлър.

