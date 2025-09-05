Ч ерен ден бе за Острова, след като почина най-възрастния член на британското кралско семейство.

Херцогинята на Кент е издъхнала на 92-годишна възраст, съобщиха от Бъкингамския дворец. В изявлението се уточнява, че тя е починала мирно в Кенсингтънския дворец, заобиколена от семейството си. В знак на траур флагът на Бъкингам вече е спуснат наполовина.

Катрин, херцогиня на Кент, беше най-възрастният член на британското кралско семейство и съпруга на принц Едуард, първи братовчед на покойната кралица Елизабет II. Тя ще остане в паметта на мнозина като постоянна фигура на тенис турнира „Уимбълдън“, където връчваше трофеи и утешаваше загубилите – сред тях и Яна Новотна през 1993 г.

It is with deep sorrow that Buckingham Palace announces the death of Her Royal Highness The Duchess of Kent.



Her Royal Highness passed away peacefully last night at Kensington Palace, surrounded by her family.



The King and Queen and all Members of The Royal Family join The Duke… pic.twitter.com/OsCeb3pQ7d — The Royal Family (@RoyalFamily) September 5, 2025

Голям почитател на музиката, херцогинята активно подкрепяше благотворителни организации в тази област и дори преподаваше музика в начално училище в Хъл. Учениците там я познаваха единствено като „г-жа Кент“, без да подозират за нейното кралско потекло.

Родена като Катрин Уорсли в Йоркшир в аристократично семейство на земевладелци, тя се омъжва за херцога на Кент през 1961 г. на сватба в катедралата Йорк Минстър. Сред гостите тогава са били кралица Елизабет II и принц Чарлз, а шаферка е била принцеса Ан.

През 1994 г. херцогинята приема католицизма – първата кралска особа, направила тази стъпка от повече от 300 години. Тя описва решението си като „дълго обмислено и лично“. В католическата църква е приета от архиепископа на Уестминстър, кардинал Бейзил Хюм.

Херцогинята и херцогът на Кент имат три деца: Джордж Филип Никълъс Уиндзор, лорд Никълъс Уиндзор и лейди Хелън Тейлър.