Н оминираната за Оскар актриса Саманта Егар почина на 86-годишна възраст.

Тя е издъхнала в дома си в Шърман Оукс, Лос Анджелис. Новината беше съобщена от дъщеря ѝ Джена Стърн, която е тръгнала по стъпките на майка си, като е навлязла в актьорския свят, предава Daily Mail.

Саманта се е борила с болести през последните пет години, но „живяла дълъг, прекрасен живот“, каза Джена за майка си.

Британската актриса е родена в Хампстед, Северен Лондон през март 1939 г. и е израснала в провинцията на Бъкингамшир. Баща ѝ, Ралф, е бригаден генерал, а майка ѝ от нидерландско-португалски произход е служила като шофьор на линейка по време на Втората световна война.

Учила е 12 години в религиозно училище в провинцията по време на войната, преди по-късно да продължи да учи мода в Училището по изкуства „Танет“. Завършва и е наета като моден художник. По-късно обаче тя продължава да учи актьорско майсторство в Академията за драматични изкуства „Уебър Дъглас“. На Саманта преди това ѝ е била предложена стипендия, но майка ѝ първоначално не я е пуснала. Но след престоя ѝ в света на модата, братовчедът на Саманта настоява тя да се качи в колата му и той я закарва до Академията за драматични изкуства „Уебър Дъглас“.

Тя става известна през 60-те години на миналия век, когато играе ролята на Терънс Стамп в трилъра „Колекционерът“. Ролята ѝ носи номинация за „Оскар“, както и награда „Златен глобус“ за най-добра актриса и награда за най-добра актриса в Кан. След това участва в няколко хита, след които „Доктор Дулитъл“.