Д ългоочакваният сериал „То: Добре дошли в Дери“ вече си има официален плакат и първи трейлър.

Премиерата ще се състои в стрийминг платформата НВО Мах на 27 октомври. По един епизод седмичво ще радва зрителите до 15 декември.

Историята по Стивън Кинг е разработена за малкия екран от режисьорите Анди и Барбара Мушети („То“, „ То: Част втора“, „Светкавицата“) и Джейсън Фукс („То: Част втора“, „Жената чудо“, „Аргайл: Супершпионин“).

С участие в поредицата ще се разпишат Бил Скарсгард, Тейлър Пейдж, Джован Адепо, Крис Чолк, Джеймс Ремар, Стивън Райдър, Маделин Стоу и Руди Манкусо.

