Д аян Кийтън беше душата на купона — чак до самия край. Носителката на „Оскар“ присъствала на рождения ден на своя колега от „Любовта не е шега работа“ Джак Никълсън малко преди смъртта си, разказа нейният партньор от „Book Club“ Ед Бегли Джуниър.

„Видях я съвсем наскоро на рождения ден на Джак Никълсън и беше хубаво да се срещнем там“, сподели 76-годишният Бегли пред People в събота — деня, в който Кийтън почина на 79.

„Тя обожаваше Джак, както и аз, а Джак обожаваше нея“, добави той. „Не искам да говоря от негово име, но съм сигурен, че е съкрушен от загубата ѝ.“

Бегли Джуниър определи Кийтън като „чудесна актриса и прекрасна жена“ и си спомни, че двамата играли брат и сестра в телевизионния филм Running Mates (1992).

„Радвам се, че я познавах толкова години,“ добави той.

Никълсън навърши 88 на 22 април.

Кийтън и Никълсън станаха легендарен тандем в романтичната комедия Любовта не е шега работа (2003) на режисьорката Нанси Майърс — филм за двама зрели професионалисти, които откриват любовта по-късно в живота.

Никълсън все още не е направил публично изявление за смъртта ѝ.

Режисьорката Нанси Майърс я почете с трогателен пост в Instagram:

„Като жена, загубих приятелка от близо 40 години — понякога тя ми беше като сестра. Като режисьор, загубих връзка с актриса, за която можеш само да мечтаеш,“ написа тя.

„Тя беше безстрашна, неповторима, родена филмова звезда. Смехът ѝ можеше да оправи деня ти. Познанството и работата с нея промениха живота ми. Благодаря ти, Ди. Ще ми липсваш завинаги.“

В мемоарите си от 2011 г. Then Again Кийтън признава, че първоначално смятала Любовта не е шега работа за „обречен проект“, но впоследствие това станало любимият ѝ филм.

Тя разкрива също, че получила чек „с много нули“ за своя дял от приходите – след като разбрала, че самият Никълсън ѝ подарил част от своя процент.

Кариерата ѝ, обхващаща повече от половин век, приключи в събота в Калифорния. Семейството ѝ потвърди смъртта, без да посочи причина.

По думи на нейни приятели, здравето ѝ „се влошило внезапно“, а през последните месеци „тя бе отслабнала драстично“.

Последната ѝ публична поява беше в края на 2024 г. по време на коледно пазаруване.

След вестта за смъртта ѝ Холивуд потъна в скръб – звезди като Голди Хоун, Бет Мидлър, Стив Мартин, Манди Мур, Уди Алън и Леонардо ди Каприо я почетоха с емоционални послания.