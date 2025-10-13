Л егендарната актриса Даян Кийтън оставя след себе си зашеметяващото нетно състояние от 100 милиона долара.

IN MEMORIAM: Отиде си голямата Даян Кийтън!

Носителката на „Оскар“, която почина на 79-годишна възраст , участва в множество хитове, включително трилогията „Кръстникът“, „Бащата на булката“ и продължението му, както и „Клубът на първите съпруги“. Но тя беше и умел търговец на недвижими имоти, специализирайки се в реставрирането на исторически къщи.

Кийтън е имала дълбока оценка за архитектурата и дизайна, особено за испанския колониален, мисионния възрожденски и модерния стил от средата на века.

Няколко от нейните имоти, продадени на други известни личности, според Celebrity Net Worth , включително 100-годишно имение, което тя купи през 2007 г. за 8,1 милиона долара. Три години по-късно тя го продаде на продуцента на „Американска история на ужасите“ Райън Мърфи за 10 милиона долара.

Филмите, които превърнаха Даян Кийтън в холивудска легенда

През 2002 г. звездата от „Ани Хол“ закупува дом в Бел Еър за неразкрита сума. След ремонта тя продава дома на технически директор за 16,5 милиона долара през 2005 г. Имот в Лагуна Бийч е закупен за 7,5 милиона долара през 2002 г., реновиран и продаден само две години по-късно за 12,75 милиона долара. Друга къща в Пасифик Палисейдс беше купена, реновирана и след това препродадена за над милион повече, отколкото тя плати.

През 2017 г. Кийтън издаде книга за дизайн „Къщата, която Pinterest построи“ , която беше описана едновременно като „стилно ръководство“ и „вдъхновяващ том“.

Въпреки че причината за смъртта на Кийтън не е обявена, имаше един зловещ знак през март , когато тя обяви „дома на мечтите си“ в Лос Анджелис за 29 милиона долара. Преди това тя беше заявила, че планира да остане там за постоянно.

Тя има две деца деца, дъщеря Декстър и син Дюк.