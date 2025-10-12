Ф илмографията на Даян Кийтън, многократно награждавана с „Оскар“ актриса, починала на 79-годишна възраст в Калифорния, е белязана от над 50-годишна кариера с многобройни успехи, от които ето петте най-важни:

„Кръстникът“ (1972) на Франсис Форд Копола:

Първата част от известната трилогия, излязла в САЩ през март 1972 г. с Марлон Брандо в главната роля, дава старт на кариерата на актрисата, която играе Кей, приятелката на Майкъл Корлеоне, изигран от Ал Пачино. Филмът е отличен с няколко Оскара, включително за най-добър филм. Актрисата повтори тази роля през 1974 г. във втората част, а след това и през 1990 г. в последната част. В автобиографията си „Then again“, излязла през 2011 г., тя казва за трилогията „Кръстникът“: „За мен това е само едно нещо. Ал (Пачино). Толкова е просто“.

„Ани Хол“ (1977) на Уди Алън:

В тази комедия на нюйоркския режисьор актрисата, която дълго време ще бъде негова партньорка, вдъхновение и любима актриса, играе главната роля на разкрепостена жена, която среща Алви Сингър, невротичен хуморист (игран от самия Уди Алън). Филмът печели четири Оскара, включително за най-добра актриса за Даян Кийтън, за най-добър филм и за най-добър режисьор.

„Манхатън“ (1979) на Уди Алън:

В този култов филм, който е и декларация на любов към град Ню Йорк, в черно-бяло и с музика на Джордж Гершуин, режисьорът отново изследва сложните любовни отношения и търсенето на смисъл от страна на културни и измъчени нюйоркски герои. Филмът е събитието на фестивала в Кан през 1980 г.

„Редс“ (1981) на Уорън Бийти:

Филм-посвещение на Джон Рийд, американски журналист, който, след като се замесва в политически дела, заминава за Русия по време на Октомврийската революция през 1917 г. Актрисата играе феминистката Луиз Брайънт, с която журналистът има романтична връзка. Тя играе редом с Джак Никълсън и Джин Хакман.

„Бащата на булката“ (1991) на Чарлз Шайър:

В тази семейна комедия тя играе незабравима двойка със Стив Мартин, известен като Джордж Бенкс, съпруг и баща, който се мъчи да се примири с неочакваната новина за годежа на дъщеря си. Филмът има продължение, „Бащата на булката 2“, четири години по-късно.

*Източници: БГНЕС/АФП