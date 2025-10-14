След смъртта на актрисата Даян Кийтън (79), легендарният ѝ колега и бивш партньор Ал Пачино (85) признава, че все по-често се връща с мисъл към жената, която нарича „любовта на живота си“.

Двамата се запознават на снимачната площадка на „Кръстникът“, където Кийтън влиза в ролята на Кей Адамс – съпругата на Майкъл Корлеоне, изигран от самия Пачино. Искрите между тях прехвърчат още тогава, а през 1974 г. започва връзка, продължила с прекъсвания близо 20 години.

Техните отношения са описвани като силни, но бурни, а последната им раздяла настъпва през 1990 г., когато Кийтън му поставя ултиматум за брак — на който той не откликва.

„Днес Ал осъзнава, че това е било най-голямата му грешка,“ споделя негов близък пред Daily Mail.

„Той често казваше, че ако е писано, никога не е късно за втори шанс. Но сега този шанс вече е отминал.“

Макар че живеят в един и същи квартал в Бевърли Хилс, двамата не поддържат връзка от години.

„Казахме си всичко, което имаше да се казва,“ признавал Пачино пред приятели.

Кийтън от своя страна винаги е говорила с обич, но и реализъм за отношенията им:

„Не исках да ми предлага, просто си мислех, че някой ден ще се оженим.

Сега виждам, че е било за добро — за него това щеше да бъде изпитание.“

В интервю за People тя споделя, че е била „лудо влюбена“ в Пачино още по време на снимките на първия филм:

„Имаше нещо детински крехко и гениално в него… и беше неустоимо красив.“

Даян Кийтън никога не се омъжва. Тя осиновява две деца – Декстър и Дюк, а Пачино, макар също да не е имал брак, е баща на четири.

През 2017 г., когато Кийтън получава наградата за цялостен принос от Американския филмов институт, Пачино се качва на сцената и ѝ казва с треперещ глас:

„Ти си истински артист, Ди. Велик артист. Обичам те завинаги.“

Смъртта ѝ е тежък удар не само за Ал, но и за нейния стар приятел и бивш партньор Уди Алън, който според близките си е „дълбоко покрусен“ от загубата.