Д ванадесетокласникът Никола Дончев ще представи дебютната си изложба в столичната галерия Bobbina Cultural Space.

Експозицията носи името YCGILУ и ще бъде открита днес от 18.00 ч.

Тя ще може да бъде разгледана до 30 октомври, съобщават от екипа на галерията.

Никола Дончев e роден в София и учи в НУИИ „Илия Петров“, специалност графика. Има множество участия в конкурси и изложби, сред които: 2023 г. – участие с една работа в изложба в галерия „КООП“; конкурс за малка графика, 2024 г. – участие в изложба в НДК, Национален конкурс на художествените училища, 2024 г. – участие в галерия „Леседра“, международен конкурс за малка графика, 2024 г. – участие в благотворителна изложба на украински и български артисти в академия „Никола Тесла“ и др.

„Това предизвикателство за мен е път, чрез който мога да изградя себе си не само като график, но и като цялостен артист. Проектът се състои от три части, всяка със своята функция, които изразяват именно тази идея за преходност. Започва с класическа графика и завършва с произведения, направени от материали, които в ежедневието рядко възприемаме като част от изкуството. Да се осъществи това, без да се избяга от основната идея или от добре изглеждащото представяне, е трудно, но съм опитал да направя прехода плавен, без да се лишавам от нито едно от двете", казва авторът Никола Дончев.

Източник: БТА