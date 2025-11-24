С лед като „Снежанка“ се оказа един от най-слабите успехи на Disney през последните години, компанията не се отказва от адаптации на анимации. Според репортажи, следващата класика, която ще бъде „преразказана“, е „Спящата красавица“ – този път с редица промени.

Сюжетът ще следва принцеса Аврора, която е прокълната от злата фея Злодеида, но този път историята ще се развива в Мексико, вместо във Франция, както в оригинала от 1959 г.

Феновете реагираха разделено. Някои критикуваха Disney за липсата на оригиналните сюжети. Други приветстваха идеята за разнообразие и културни интерпретации на познатите герои.

Disney засега не е коментирала официално проекта, но историята идва на фона на успеха на адаптациите на „Лило и Стич“ и предстоящите ремейкове на „Моана“ и „Рапунцел“.