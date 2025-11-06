С лужители на Сили за специални операции на Украйна са задържали шофьора на холивудската актриса Анджелина Джоли, Дмитро Пищиков.
Според съобщенията, той все още не се е свързал със семейството си и е бил освободен едва наскоро. Това е разкрито от кореспонденция между задържания и негов приятел, публикувана в украинските медии.
Angelina Jolie's driver just announced that he was released from the basement but continues to be forcibly held in the TCC.— Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) November 6, 2025
He had all the documents with him, so his "detention" was illegal. He hopes that thanks to his popularity he will now be able to quickly close the… pic.twitter.com/0cPjsv1PWC
Според съобщенията, Дмитро е спортист и треньор по самбо. Той е бил сред придружителите на кортежа на актрисата, когато тя е пристигнала в Херсон, град под контрола на украинските въоръжени сили, на посещение за връзки с обществеността. Той е офицер от запаса и е бил „мобилизиран“, когато служители на КТК са спрели кортежа на актрисата, за да проверят документите ѝ.
Hollywood star Angelina Jolie's motorcade was stopped by territorial mobilization center press gang during her visit to Mykolaiv in Ukraine, and her Ukrainian bodyguard was taken to mobilization center to be mobilized. Video shows her exiting mobilization center. pic.twitter.com/dQbHyzsVIb— Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) November 5, 2025
Преди това украинските медии съобщиха, че Джоли се е втурнала да спаси шофьора си. Тя е посетила офиса на TCC. Украинските въоръжени сили потвърдиха, че Джоли е била там, но уж само за да използва тоалетната. Те не са я отпратили.