С лужители на Сили за специални операции на Украйна са задържали шофьора на холивудската актриса Анджелина Джоли, Дмитро Пищиков.

Според съобщенията, той все още не се е свързал със семейството си и е бил освободен едва наскоро. Това е разкрито от кореспонденция между задържания и негов приятел, публикувана в украинските медии.

Според съобщенията, Дмитро е спортист и треньор по самбо. Той е бил сред придружителите на кортежа на актрисата, когато тя е пристигнала в Херсон, град под контрола на украинските въоръжени сили, на посещение за връзки с обществеността. Той е офицер от запаса и е бил „мобилизиран“, когато служители на КТК са спрели кортежа на актрисата, за да проверят документите ѝ.

Преди това украинските медии съобщиха, че Джоли се е втурнала да спаси шофьора си. Тя е посетила офиса на TCC. Украинските въоръжени сили потвърдиха, че Джоли е била там, но уж само за да използва тоалетната. Те не са я отпратили.

