А ктрисата Параскева Джукелова е открила градината от сънищата си след 28 г.

Това се случи при тазгодишното й гостуване на Българския филмов фестивал в Рим, който Жана Яковлева прави за 18-а поредна година. Извън официалната програма звездата от Народния театър си организирала пътуването сама. „Цял час ми отне – първо с две линии на метрото, после с един селски рейс около 15-ина спирки, но си заслужаваше“, каза пред „Телеграф“ чаровницата.

Разкош

Ето нейния разказ: „През далечната 1997-а (миналия век) прекарах един месец в Рим за рекламната кампания на филма „Ловджийската чанта“ (Il carniere). Имах много време да се разхождам и да се губя в този великолепен град. Малко по-късно имах нещо като сън или видение, нещо като дежавю – как вървя в Рим по спускаща се улица, до мен е много висока ограда (стена), в един момент влизам през желязна врата и се озовавам в оазис с много зеленина и водопади. Проверявах и не откривах такова място в Рим. Реших, че съм си го измислила. Когато преди няколко години видях снимки на мои приятели, посетили Вила Д'есте, разбрах, че това е мястото от моя сън. Не е точно в Рим, на 30 километра е – в Тиволи. Но съществува. И ето сега сбъднах съня си. Вила Д'есте е създадена от кардинал Иполито Д'есте, син на Лукреция Борджия, в средата на 16-и век. Естетска работа. Градината със стоте фонтана и водопади е най-големият разкош. Една от най-красивите в Европа. Оазис от зеленина и водна феерия. Открих, че Ференц Лист е прекарвал в продължение на двайсет години по няколко месеца във вилата. Някои от красивите му произведения са вдъхновени от музиката на водата.“

Изненада

Параскева Джукелова признава, че там се е спасила в жегата, тъй като в самия Рим е било много горещо и лудница от хора. „На фестивала присъствах на прожекциите на „Без крила“ и „Клас 90“ – публиката беше развълнувана, имаше не само българи, но и италианци, които са впечатлени от нашите филми. „Изненада за мен беше Елжана Попова. Чак сега се засякохме и запознахме, зарадвах се. Тя преподава кино в академията и беше довела нейния студент Джан Пиеро Ротоли, с когото преди 2 г. снимахме в Италия сериала „Вина“. Срещнах се и със Зуека и неговата съпруга Ани преди откриването на неговата изложба“, разказа още пред „Телеграф“ актрисата.

Лео Богдановски