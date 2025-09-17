Ф илмът "Кей-поп: Ловци на демони" предизвика фурор и чукна рекорд.

Проектът стана първият на платформата Нетфликс, който надхвърли 300 милиона гледания.

Продукцията, която се разписа с премиера на 20 юни, достигна над 314 милиона гледания по целия свят. Нетфликс твърди, че има над 300 милиона абонати в световен мащаб — което означава, статистически погледнато, че всеки абонат е гледал филма поне веднъж.

Компанията отчита брой гледания само през първите 91 дни след премиерата, така че преброяването на гледанията на "Кей-поп: Ловци на демони" ще приключи на 19 септември.

Сюжетът се върти около кей-поп група Huntr/x — три млади жени, които водят двойнствен живот като ловци на демони. Мисията им се усложнява, когато се появява конкуретна бой банда, чиито членове всъщност се оказват демони.

Песента Golden, представена като голям хит в самия сюжет, се превърна в истински музикален феномен.

Източник: БТА