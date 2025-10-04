И сторията започва, когато властите в емирството откриват 22-годишната украинска инфлуенсърка и модел на OnlyFans Мария Ковалчук да лежи в безсъзнание в локва кръв. Младата жена е била в неизвестност от 10 дни, откакто е отишла в Дубай, за да участва, както твърдят източници, в секспарти. Докато 22-годишната се бореше за живота си в местна болница, полицията на емирството установява, че тя „е влязла на строителна площадка и е паднала от голяма височина“, а родителите ѝ твърдят, че се е „опитвала да избяга от някакви хора“. Така започва и разплитането на мистерията около пострадалата онлайн звезда.

Според Daily Mail Мария е била в неизвестност от 9 март. Същата вечер, както е информирала приятели и майка си, тя щяла да присъства на парти в хотел в Дубай, където била поканена от двама мъже, които се представили като представители на модната индустрия.

Оргии

Младата жена е възнамерявала да прекара нощта в хотела, но никога не се е свързвала с никого около себе си.

Майка ѝ Анна се е притеснила, когато дъщеря ѝ не се е явила на летището, за да се качи на редовен полет до Тайланд на 11 март.

Приятели и роднини са се свързали с местните власти, които са започнали разследване, за да я намерят. Според руски медии младата жена е намерена на 19 март, жестоко пребита и с фрактури. Тя е била изоставена край пътя, без лични вещи, документи или мобилен телефон.

Анна Ковалчук, която е загрижена за възстановяването на дъщеря си, каза пред украинските медии: „Мислехме, че е отишла на партито, но човекът, който е организирал събитието, казва, че никога не я е виждал“.

Добра приятелка на Мария, 31-годишната рускиня Ангелина Дорошенкова, която също е била в Дубай по това време, беше поканена на същото парти, но в крайна сметка се върна у дома по-рано. „Надяваме се на най-доброто и сме благодарни за помощта на всички, които участваха в откриването ѝ“, каза тя за приятелката си.

Кинти

Мария се възстановява, но това не е единственият случай. Подобни партита са често явление и особено след като законът за секс извън брака в Обединените арабски емирства е облекчен от 2022 г. Често партитата се провеждат не само в хотелски вили и апартаменти, но и в палатки, разположени насред пустинята, както и на суперлуксозни яхти, които често плават до гръцките острови, Италия и други места в Европа. Според New York Post жени - интернет звезди, модели и актьори, могат да получат до 100 000 долара, за да изпълнят желанията на богати мъже.

Дискретност

Съществува и неписаното правило, че каквото се случи в Дубай, си остава в Дубай. И обикновено е така, докато не се случи инцидент като с Мария.

Клиенти и организатори на подобни оргии са обикновено местни богаташи, но често такива са хора от цялото земно кълбо. Момичетата изкарват добри пари и явно това им помага да преглътнат униженията. Предпочитат да си мълчат, защото местните власти въобще не си поплюват, когато става въпрос за нарушения на закона и моралните норми. Такъв е случаят и с друга млада жена.

Грешка

Във Великобритания продължават новините за студентката по право, осъдена на доживотен затвор в най-строгия затвор в Дубай за „глупава грешка“, според майка ѝ. Хубавицата е била арестувана, след като в нея са открили 50 грама кокаин. 23-годишната Миа О'Брайън от Хайтън, Мърсисайд, е осъдена на доживотен затвор и глоба от 100 000 паунда за притежание на наркотика, който на британския пазар струва около 2500 паунда.

Миа, студентка по право в университета в Ливърпул, е арестувана през октомври миналата година в дома си в Дубай, където е открито голямо количество кокаин. Заедно с нея са арестувани и други двама души - нейна приятелка и партньорът на приятелката ѝ - и всички са обвинени в трафик на наркотици. Семейството сега се надява на обжалване и евентуално преместване на Миа във Великобритания, за да доизлежи там присъдата си.

Заловен

Нещата обаче не остават без последствия. Чарлз Мвесигва, бивш шофьор на автобус от Уганда в Лондон, е арестуван, след като е бил обвинен в ръководене на група, която е експлоатирала сексуално млади жени, за да участват в така наречените партита „порта потти“ в Дубай. Според информация на Би Би Си, чиито разследващи репортажи разкриха дейността на Мвесигва, той е вербувал жени, след като им е обещавал работа в хотели или супермаркети, но едва след като са пристигнали в Обединените арабски емирства (ОАЕ). Жените са идвали предимно от Уганда.

Според последната информация от новинарския канал Мвесигва е арестуван в Дубай, но обвиненията срещу него не са ясни. Всъщност Интерпол на Уганда е издал червена бюлетина за ареста му.

Според свидетелски показания жените са били принудени да изплатят огромни дългове, с които самият той ги е „натоварил“, уж за самолетни билети, визи и разходи за настаняване. Самият Мвесигва е попаднал в капан, заложен от репортери на ВВС.

Случаят хвърля светлина върху по-широк феномен: хиляди млади хора от Уганда и други африкански страни търсят работа в Персийския залив, захранвайки огромна индустрия за „износ на работна ръка“, но с риск да се окажат в експлоататорски кръгове.