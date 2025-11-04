П опулярният актьор Борислав Вълов, познат като Ей Бо, вече е на щат в Драматично-куклен театър "Константин Величков“ в Пазарджик.

Заедно с него в трупата е назначен и актьорът Силвестър Силвестров, известен като Зюмбюл от комедийното трио „Братя Мангасарян“.

Очакване

„Млад, енергичен и многолик артист, Ей Бо вече е познат на публиката от редица театрални сцени в страната. Завършил магистратура по актьорско майсторство в НБУ в класа на проф. Възкресия Вихърова, Борислав е участвал в десетки постановки, сред които "Сграбчи лъва“, "Криворазбраната цивилизация“, "Тримата мускетари“ и "Три пълни обиколки около света“ - така от театъра представиха новото си попълнение. Освен на сцената Ей Бо е активен и в социалните мрежи, а авторската му книга "Защото в твоите очи…“ показва друга страна от неговия талант - тази на човек с позиция и чувствителност към важните теми на нашето време. „Добре дошъл, Ей Бо - с нетърпение очакваме първите ти роли на сцената на Пазарджик“, пожелаха му колегите.

Мускетари

„Телеграф“ се свърза с него, за да разбере повече за плановете му. „Подготвям авторски спектакъл, но нищо повече не мога още да кажа за него, тъй като е съвсем в начален етап. Очаква се премиерата да е през февруари 2026 г.“, каза Ей Бо. В „Тримата мускетари“ в Шумен той играе заедно с колегата си Димитър Баненкин, който през лятото стана директор на пазарджишкия театър. Именно с него Борислав е споделил, че има идея за собствен спектакъл, за който търси вариант къде да го реализира, и така се стигнало до назначаването му. Изявите в Пазарджик обаче няма да попречат на работата му в шуменския театър, където също ще продължи да се изявява.

Леля ти

След като работи успешно с легендарния Теди Москов в града под Мадарския конник, Ей Бо започна репетиции с още едно от най-ярките имена на театралния небосклон – Лилия Абаджиева. Спектакълът се нарича „Божествена комедия“ и ще излезе до края на годината. „За първи път работя с нея – това е много ценно и съм щастлив, че ми се случва. Участват доста колеги. Готвим нещо много мащабно. Досега на сцената не е виждан такъв формат. Надявам се да успеем да го реализираме с взаимен ентусиазъм“, каза още пред „Телеграф“ Борислав Вълов. Той издаде и къде софийските му почитатели могат да го видят на живо в най-скоро време – на 7 ноември в „Леля ти“, 10 ноември - „Три обиколки около света“, а на 13 ноември в „Двама чисто голи мъже“. На 23 ноември ще играе в Перник, а през декември с Асен Блатечки ще гостуват в Димитровград и Пазарджик.

Лео Богдановски