Тройна кастинг битка ще определи следващия участник, който ще се присъедини към Войната на племената в “Игри на волята” в неделя вечер от 20:00 ч. по NOVA. В ексклузивния епизод на екстремното риалити зрителите ще се запознаят с програмиста Траян Мучев и бизнесмените Мирослав Великов и Миран Хатчарян в зрелищен сблъсък, който ще подложи всички техни умения на сериозно изпитание. Само най-добрият ще спечели място в едно от трите племена, но какви изненади още предстоят на Арената?

ЕКСКЛУЗИВНО! Павел Николов с първи коментари за повишението му като водещ в „Игри на волята”

Междувременно борбата за надмощие при Лечителите ще продължи с нови договорки и затвърждаване на вече съществуващите съюзи в Резиденцията. Един неочакван ход и признание обаче могат да объркат плановете на всяка от коалициите при Зелените.

Вчера “Игри на волята” напусна първият участник за сезона - собственичката на бизнес в образователната сфера и учител Мартина Луканова. Тя е ексклузивен гост в подкаста “След игрите”, а специални гости са още водещият на приключенския формат Павел Николов и един от най-запомнящите се участници в миналия сезон на надпреварата - Раду Шуляк. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube. Първото си телевизионно интервю Мартина даде в “Събуди се” тази сутрин.

Кой ще заслужи място в екстремното риалити, гледайте в специалния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити "След Игрите" можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.