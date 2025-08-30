И звестният британски готвач Гордън Рамзи обяви, че е преминал лечение за отстраняване на рак на кожата и благодари на "невероятните" медицински служители за положените усилия, предаде ДПА.

58-годишният Рамзи разказа в профила си в Инстаграм, че е претърпял операция за отстраняване на базално-клетъчен карцином - форма на рак на кожата, която не е меланом.

Известни личности изразиха подкрепата си под неговата публикация, предаде БТА.

Базално-клетъчният карцином е немеланомна форма на рак на кожата, която се причинява главно от ултравиолетовата светлина, идваща от слънцето и използвана в солариумите, информира ДПА, като цитира британската здравна служба.

Смята се се, че основният симптом на състоянието е образувание или необичайно петно по кожата, което може да варира по размер и външен вид, най-често в области като главата, шията и раменете, гърба, ръцете и долната част на краката, допълва ДПА.

Рамзи е известен с участието си в кулинарни телевизионни формати.

Готвачът управлява и ресторантите "Гордън Рамзи", като заведенията са имали общо 17 звезди "Мишлен", а в момента се гордеят с осем, отбелязва ДПА.