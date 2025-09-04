А мериканската певица Лейди Гага отмени концерта си в Маями от турнето Mayhem Ball само минути преди да излезе на сцената. Новината тя обяви чрез Instagram Stories в сряда вечер, като обясни, че по време на репетициите е усетила сериозно напрежение във вокалните си струни.

„Изключително съжалявам, но трябва да отложа днешното шоу в Маями. Лекарят ми и вокалният ми треньор ме посъветваха да не пея заради риска, който това носи,“ написа изпълнителката. Тя допълни, че е била готова да „издържи и да продължи заради феновете“, но не е искала да рискува трайни или необратими увреждания.

39-годишната певица призна, че решението е било „много трудно и мъчително“, но е взето след обща преценка на риска при толкова мащабно шоу. „Опитах всичко, за да избегна този изход. Грижа се за себе си сериозно, за да мога да правя това натоварващо представление. Обичам феновете си и се надявам да приемете искреното ми извинение,“ написа още тя, като увери, че се работи по пренасрочване на концерта, съобщи Факти.

През това лято Лейди Гага вече попадна в медиите, след като падна на сцената по време на участие в Лас Вегас. Случаят стана вирусен, след като оператор се подхлъзна, а певицата, опитвайки се да оправи камерата, изгуби равновесие и падна. Тя обаче веднага се изправи и продължи изпълнението.

През май концертът ѝ в Рио де Жанейро бе заплашен от бомбен атентат, планиран от екстремистка група, която се представяла за фенове на изпълнителката. По данни на CNN, плановете бяха осуетени от полицията след подаден сигнал.

Въпреки прекъсването в Маями, турнето на Лейди Гага продължава. Следващата ѝ изява е насрочена за 6 септември в зала „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк.