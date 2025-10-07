К апитанът на Феномените Калин записа името си със златни букви в историята на приключенското риалити “Игри на волята” след извоюваната победа в капитанския сблъсък на Арената тази вечер. Той постигна успех с голяма преднина и се превърна в първия участник, успял да плени знамената на двамата си противници в битка.

Съревнованието изискваше равно количество стратегия и физическа сила от лидерите на Феномените, Завоевателите и Лечителите. Калин успя да се откъсне от опонентите си Кристиан и д-р Коеджикова още в началото. Разочароващото представяне на капитаните на Жълтите и Зелените доведе до сурови наказания. Те се разделиха както с бойните си знамена, така и с правото да бъдат избирани за водачи на своите отбори до края на надпреварата.

За своя успех Калин получи награда от 50 златни гроша и привилегията да смени мястото на един участник от противниково племе с един от Победителите. Той избра да изпрати Георги-Шопа обратно в изгнание на Блатото, а на негово място да се завърне балерината Йоана - детайл, който ще бъде разкрит на участниците утре вечер.

Втората битка на Арената премина също толкова напрегнато. Отлъчената от Завоевателите Сапунджиева постигна драматична победа в последните секунди, лишавайки музиканта Недялко от шанс за влизане в голямата игра. Тя ще продължи участието в надпреварата като част от разделените от конфликти Лечители.

Утре Дивият север ще приветства племената за номинационна битка, която ще определи първите застрашени воини за седмицата.

Гледайте новия епизод на “Игри на волята” в сряда, 8 октомври, от 20:00 ч. по NOVA.

