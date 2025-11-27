О перният певец Пласидо Доминго ще получи покана за участие в предстоящото издание на Международния музикален фестивал (ММФ) „Варненско лято“, когато събитието чества своята 100-годишнина.

За осигуряването на концерта на тенора Общинският съвет на Варна одобри днес допълнително финансиране в размер на 40 000 евро.

Парите ще бъдат отпуснати на Театрално-музикалния продуцентски център в града и ще бъдат осигурени от бюджета за 2025 г.

Гостуването на Пласидо Доминго ще бъде на 21 април 2026 г. в Двореца на културата и спорта. На сцената до него ще застанат млади български таланти, сред които солистите Александрина Михайлова, Илина Михайлова, Валерий Георгиев и Рейналдо Дроз. Концертът ще бъде в съпровод на симфоничния оркестър на Варненска опера с диригент маестро Найден Тодоров.

Програмата на „Варненско лято“ за 2026 г. ще включва още четири мащабни международни концерта. Отправена е покана към симфонични оркестри от Берлин и Лондон, които да гостуват през септември и октомври. Ще се включи и Младежкият симфоничен оркестър на Европейския съюз, в чийто състав влизат музиканти на възраст между 18 и 23 години, подбирани чрез кастинг на всеки три години от всички 27 държави-членки. Концертът им се планира за 18 август. Четвъртият ключов акцент ще бъде престижният оркестър Камерата Залцбург, който има 70-годишна история.

ММФ „Варненско лято“ се организира от Община Варна. Тази година са проведени 35 събития с общ капацитет 8 хиляди места. Планът е догодина да има осигурени места за над 10 хиляди зрители само на големите концерти.

Източник: БТА