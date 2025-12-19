Е кипът на "Лили - Любовта е живот", игралния филм, посветен на живота на Лили Иванова, обявява официално началото на отворен кастинг за главната роля във филма.

Поканени да кандидатстват са всички професионални актриси, които имат желание и смятат, че могат да се докоснат до образа на една от най-емблематичните личности в българската културна история.

Екип

Филмът е съвместна продукция на фондация „Лили Иванова“ и продуцентска компания „Междинна станция“. Сценарият е на Емил Бонев, режисьор е Яна Титова, а оператор - Мартин Балкански. Проектът ще бъде заснет в епоха и ще проследи ключови периоди от живота и кариерата на Лили Иванова - от ранните години до съвременната ѝ безпрецедентна творческа активност. Кастингът ще се проведе на няколко етапа, като кандидатурите ще се обработват чрез платформата Shortlist.bg с цел да се улесни и структурира процесът по селекция и комуникация между актьори и кастинг екипа. Кастингът за този проект е поверен на KEY Studios, с основен екип - кастинг режисьор Боряна Братоева и кастинг асистент Пламена Божилова.

2026

Всички желаещи актриси могат да подадат своята кандидатура чрез платформата, като подробна информация за условията за участие, необходимите материали и сроковете за кандидатстване е публикувана онлайн на сайта и е видима след регистрация. След приключване на първия етап одобрените кандидати ще бъдат поканени за следващи кастинг кръгове. Очакванията са в началото на 2026 година да бъде избрана актрисата, която ще изиграе Лили Иванова в пълнометражния игрален филм. Лили Иванова, родена на 24 април 1939 г. в Кубрат, България, е призната за най-емблематичната фигура в българската поп музика. С над 11 000 концерта по целия свят и репертоар от над 1000 песни на повече от 20 езика Лили Иванова остава символ на българската музикална сцена и културна икона за поколения българи.

Екатерина Томова