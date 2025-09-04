Х оливудската звезда Джейсън Момоа отново привлече всички погледи – този път на премиерата на филма „In the Hand of Dante“ на кинофестивала във Венеция. 46-годишният актьор се появи на червения килим в бледорозов костюм, който съчета със… светлорозови пухкави сандали Birkenstock и лакирани в същия нюанс нокти на краката.

С дългата си къдрава коса, черни слънчеви очила и усмивка, Момоа изглеждаше едновременно стилен и непринуден. Аксесоарите обаче се оказаха истинската сензация – сандалите Birkenstock Arizona са част от лимитирана колаборация на марката с Concepts от 2023 г., а самият актьор дори позира демонстративно, за да покаже педикюра си.

Filmmaker and artist Julian Schnabel was joined by Jason Momoa and some of the other leading men of new movie 'In the Hand of Dante' on the Venice Film Festival red carpet https://t.co/DzcyGxk3HW pic.twitter.com/OBvxJCUJKL — Reuters (@Reuters) September 4, 2025

Това далеч не е първият път, в който Момоа залага на розовото. Още през 2019 г. на „Оскар“-ите той впечатли с кадифен смокинг на Fendi и розова гривна. По-късно призна, че обожава този цвят и е достатъчно уверен в мъжествеността си, за да не се интересува какво мислят околните.

Любовта му към Birkenstock също е добре позната – през март носеше друг розов чифт по време на промоцията на „A Minecraft Movie“ в Мексико. А през юли актьорът разбуни феновете си, когато обръсна емблематичната си брада заради снимките на „Дюн 3“, като сам призна: „По дяволите, мразя го!“

Jason Momoa matches toenail polish to pink suit at ‘In the Hand of Dante’ premiere https://t.co/qlKZp5uHPF pic.twitter.com/Lg4lHGZGIK — Page Six (@PageSix) September 3, 2025

В личен план Момоа също е под светлините на прожекторите. След развода си с Лиза Боне, той вече официално излиза с актрисата Адрия Архона, на 33 години. Двамата направиха дебюта си като двойка на червения килим на юбилейния концерт „SNL 50“ през февруари в Ню Йорк.