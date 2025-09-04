Х оливудската звезда Джейсън Момоа отново привлече всички погледи – този път на премиерата на филма „In the Hand of Dante“ на кинофестивала във Венеция. 46-годишният актьор се появи на червения килим в бледорозов костюм, който съчета със… светлорозови пухкави сандали Birkenstock и лакирани в същия нюанс нокти на краката.

С дългата си къдрава коса, черни слънчеви очила и усмивка, Момоа изглеждаше едновременно стилен и непринуден. Аксесоарите обаче се оказаха истинската сензация – сандалите Birkenstock Arizona са част от лимитирана колаборация на марката с Concepts от 2023 г., а самият актьор дори позира демонстративно, за да покаже педикюра си.

Това далеч не е първият път, в който Момоа залага на розовото. Още през 2019 г. на „Оскар“-ите той впечатли с кадифен смокинг на Fendi и розова гривна. По-късно призна, че обожава този цвят и е достатъчно уверен в мъжествеността си, за да не се интересува какво мислят околните.

Любовта му към Birkenstock също е добре позната – през март носеше друг розов чифт по време на промоцията на „A Minecraft Movie“ в Мексико. А през юли актьорът разбуни феновете си, когато обръсна емблематичната си брада заради снимките на „Дюн 3“, като сам призна: „По дяволите, мразя го!“

В личен план Момоа също е под светлините на прожекторите. След развода си с Лиза Боне, той вече официално излиза с актрисата Адрия Архона, на 33 години. Двамата направиха дебюта си като двойка на червения килим на юбилейния концерт „SNL 50“ през февруари в Ню Йорк.

Джейсън Момоа педикюр сандали червен килим костюм розов