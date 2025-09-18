Р апърката Карди Би потвърди, че очаква дете от гаджето си – играча по американски футбол Стефон Дигс, с което сложи край на седмици на спекулации. Новината беше обявена в интервю за Си Би Ес, в което изпълнителката каза: „Развълнувана съм. Щастлива съм.“

Карди Би (истинско име Белкалис Марленис Алманзар) и уайд рисийвърът на Ню Инглънд Пейтриътс, Дигс, разкриха връзката си по-рано тази година. Това стана само няколко месеца след като Карди Би се раздели с бившия си съпруг – рапъра Offset, с когото имат три деца.

„Чувствам се в добра форма. Чувствам се силна и могъща, че върша цялата тази работа, докато създавам бебе. Аз и моят мъж се подкрепяме много“, сподели 32-годишната изпълнителка, цитирана от БГНЕС.

В момента Карди Би промотира новия си албум „Am I the Drama“, който излиза този петък.

По-рано този месец тя беше оправдана в гражданско дело за нападение на стойност 24 милиона долара, в което беше обвинена, че е одрала лице на жена с нокти. „Преди две седмици буквално имах паник атака. Плаках и плаках, просто защото се изнервих от цялото напрежение около излизането на албума“ призна тя.

Карди Би има три деца от Offset: седемгодишната Кълчър, четиригодишния Уейв и едногодишната Блосъм, родена след раздялата на двойката.

Стефон Дигс, на 31 години, има осемгодишна дъщеря от предишна връзка.