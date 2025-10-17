Ш ок в Бъкингам! Братът на крал Чарлз официално се отказва от титлата си „херцог на Йорк“, след като отново попадна под светлината на прожекторите заради старите си връзки с осъдения за трафик на непълнолетни Джефри Епстийн.

ДРАМАТА НЯМА КРАЙ: Пореден педофилски скандал в британското кралско семейство!

„След разговор с краля и семейството ми решихме, че продължаващите обвинения срещу мен разсейват вниманието от работата на Негово Величество и кралското семейство“, заяви принц Андрю в официално изявление, цитирано от BBC.

НОВ СЕКС СКАНДАЛ В МОНАРХИЯТА: Замесиха кралското семейство с поредния педофил!

 „Реших, както винаги, да поставя дълга към семейството и страната си на първо място. С одобрението на краля ще спра да използвам титлата си и всички почести, които са ми били дадени“, добави той.

Чарлз готви удар по брат си!

Принцът, който преди пет години се оттегли от публичния живот, подчерта, че „категорично отрича всички обвинения“.

 

