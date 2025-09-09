С ветът на попа отново е разтърсен – Бритни Спиърс, любимката на милиони, отново предизвика тревога с шокиращо поведение и ужасяващи условия на живот!

Според близки до звездата, 43-годишната певица живее в истински кошмар – в къща, покрита с кучешки изпражнения, разхвърляни вещи и пълен безпорядък. А тя? Танцува в пижама, пее с британски акцент и публикува странни видеа, в които изглежда напълно откъсната от реалността.

Бритни Спиърс избяга в Мексико: Ето защо!

Източници разкриват, че Бритни е в пореден „епизод“, а семейството ѝ е „ужасено за бъдещето ѝ“. Никой обаче не смее да предприеме интервенция, въпреки очевидното ѝ състояние.

Миналия месец певицата публикува видео, в което танцува из имението си в Калифорния, докато кучешки изпражнения се виждат на пода, а феновете в социалните мрежи избухнаха от притеснение.

🔪 Нека не забравяме и по-ранните ѝ публикации с остри ножове, голи снимки и шокиращи монолози, които поставиха под въпрос психичното ѝ състояние още преди месеци.

👀 Един фен пише: „Това ли е свободата, за която толкова се бореше?“

След освобождаването ѝ от попечителство през 2021 г., Бритни сякаш взе съдбата си в свои ръце – но сега мнозина се питат: не се ли разпада тази свобода пред очите ни?