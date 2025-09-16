П евецът с кадифен глас Любо Киров се е нагърбил със задачата да представи музиката си с класически камерен оркестър.

Спектаклите ще се проведат на 16 и 17 октомври в зала 1 на НДК и ще са кулминацията на турнето „25 години на сцената“.

„Никога не съм си представял, че музиката ми може да звучи толкова различно и толкова красиво. Симфоничният оркестър добавя ново измерение на всяка песен и съм щастлив, че ще споделя тази магия с публиката“, казва изпълнителят на „Целуни ме“.

Класическият камерен оркестър с водач Орлин Цветанов (цигулка, познат и от бенда на Лили Иванова) ще бъде в състав Петя Димитрова (цигулка), Виктор Тренев (цигулка), Виктор Трайков (виолончело), Виктор Мицев (виола), Тодор Николаев (цигулка), Йордан Димитров (цигулка), Ивайло Данаилов (цигулка).

На сцената ще излязат още Ангел Дюлгеров (китара), Радо Казасов (барабани), Пламен Денчев (клавишни), Евден Димитров (бас), както и вокалистите Мария Матеев, Тома Здравков и Росен Кукошаров.

Организаторите дават заявка, че под светлината на прожекторите ще застанат и специални гости.