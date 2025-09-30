Р оби Уилямс тренира баскетбол между репетицията и концерта си на Националния стадион „Васил Левски“.

След като е направил звуковата проба и се е уверил, че всичко е ОК за шоуто, британският певец е отишъл в спортната зала на „Буба Баскетбол“.

Екип

Световната поп звезда Роби Уилямс облече екип на клуба и проведе тренировка с изпълнителния директор на клуба Мануел Марков. Роби Уилямс проведе 30-минутна кондиционна тренировка в залата на националния стадион „Васил Левски“ под ръководството на Марков, който е и част от треньорския щаб на женския национален отбор на България. В заниманието се включиха всички музиканти от групата, която ще свири на концерта.

Певецът получи екип на „Буба“ и даде автограф на баскетболна топка и гушна треньора си за снимка, преди да излезе на сцената на националния стадион за поредното си култово шоу. Бившият вокал на момчешката група „Тейк дет“ засвидетелства уважението си към България и като закачи българския трибагреник на микрофона си. Освен това поздрави от сцената националния отбор по волейбол на България заради невероятното им представяне на световното първенство по волейбол във Филипините и вицешампионското място.

Притури се планината

Роби Уилямс буквално летя по сцената пред почти 50 хиляди души в София. Той излезе на сцената 15 минути преди 21 часа. Публиката беше подгряна от Lottery Winners от Манчестър и българската поп певица Дара, която изненада с изпълнение на българската фолклорна песен „Притури се планината“. „България, вие ми дадохте всичко. Енергията ви, любовта ви, вниманието ви – всичко това се превръща в магия. Това е причината да продължавам да пея, да танцувам и да се боря с моите тревоги и страхове“, каза британската попзвезда. От сцената Роби Уилямс говореше за четирите си деца, за съпругата си, за деменцията на майка си и за паркинсона на баща си, за болестта на своята тъща, за своите слабости и страхове. „Докато репетирах за турнето, бях пълен с тревога, защото съм човек с тревожност. Или имам висока тревожност, или ниска, никога няма „Без тревожност“. Не съм нервен. Просто съм уплашен. Това е голямо предизвикателство. Да стоиш пред десетки хиляди хора всяка вечер, може да бъде страшно“, сподели той. „И тогава жена ми дойде на репетиции и каза: „Роб, ти се държиш така, сякаш всичко това е нормално. Държиш се, сякаш е нормално, че имаш възможност да пееш на стадиони, пълни с хора. Роб, нищо не е гарантирано. Няма гарантирано бъдеще. Няма гаранция дори какво ще се случи този следобед. Вместо да се тревожиш за бъдещето, защо не се концентрираш в настоящето? Ние всички сме в настоящето. Осъзнаваме къде сме и какво правим“, разказа той.

Едно момиче от публиката – Гери, сигурно не е спало от вълнение, щом Роби Уилямс отиде до нея и я прегърна, докато й пее на ухо. А селфи от гримьорната си пусна и футболната легенда Димитър Бербатов.

