М оже ли човек да сънува бъдещето, да общува с подсъзнанието си и да открие смисъл в загубата? Мартин Лапунов - най-мистичният участник от „Игри на волята” гостува в новия епизод на подкаста „След игрите“ с Ваня Запрянова.

Роден в Южна Африка, но израснал в България, Лапунов споделя за необикновения си живот между двата свята - реалния и духовния. Разказва как още като дете е започнал да пътува „в различни епохи и съзвездия“ чрез осъзнатите си сънища и как днес помага на хората да открият баланс между тялото и ума. „Когато нямам отговорите в реалния живот, питам подсъзнанието си“, признава той.

Играчът, който не се страхува да гладува, да спи в пещера девет дни или да катери бос планини, вярва, че съзнанието създава реалността. В епизода Лапунов разказва и за 31-дневното си поклонничество по пътя на Сантяго, за опита си в бойните изкуства и за желанието да създаде ритрийт център на доброволческа основа в Родопите.

Разговорът не подминава и по-човешките теми - любовния триъгълник с Гизем и Калин, пропуснатите възможности и плановете му за „Sesame Турнири на волята“. Лапунов коментира, че турнирите му допадат повече, защото там отсъстват интригите и коалициите. „Бих участвал, но ще работя повече за баланса и бих свалил килограми, защото качих доста в Дуранкулак” допълва той.

Какво е чувството да излезеш от пещера след 9-дневен пост без слънчева светлина, вода и храна? За какво похарчи наградата си от 10 001 лв. от “Сделка или не”? И каква е целта на Лапунов, заради която не иска да подстриже косата си, докато не я изпълни?

