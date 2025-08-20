Н аша красавица разведе турски актьор!

Българската актриса и модел Гюлсим Али, добре позната от хитовите турски сериали, отново попадна във фокуса на медиите в южната ни съседка. Според информация на турския вестник „Хюриет“, именно красавицата от Русе е причината за разпадането на брака между актьора Берк Октай и съпругата му Йълдъз Чааръ Атиксой, писа Edna.bg.

Двамата сключиха брак през септември 2022 г. в дома си край Босфора, а през миналата година се сдобиха и с дъщеря - Мира-Милена. Въпреки щастливото семейно начало, турските медии вече твърдят, че разводът е само въпрос на време, като причина за раздялата се посочва паралелната връзка на Октай с българската актриса.

Запознанството между Берк и Гюлсим се случва на кастинг за новия сериал „Плодородни земи“, където Али печели главната женска роля. Октай също е участвал в подбора, но ролята му се изплъзва.

42-годишният Берк Октай е познат на българската публика от криминалния сериал „Опасни улици“. Това е втори брак за актьора, който и при предишната си връзка с Мерве Сараджьоглу премина през шумен развод, придружен от скандали и публични конфликти.

За разлика от него, кариерата на Гюлсим Али продължава във възход. Родена на 18 февруари 1995 г. в Русе, тя започва пътя си към световните подиуми едва на 14 години, когато печели титлата „Супермодел на България“. Впоследствие представя страната ни на световно дефиле в Сао Пауло, а през 2012 г. прави първи стъпки в киното с участие в сериала „Последното лято на Балканите 1912“.

Оттогава живее и работи в Истанбул, където се утвърди като една от най-популярните турски актриси. Днес тя е сред първите 10 най-разпознаваеми лица на телевизията в Турция, а популярността ѝ продължава да расте.

Засега Гюлсим Али не е коментирала публично отношенията си с Берк Октай, но турските медии вече публикуваха техни общи снимки, което наля още масло в огъня на скандала.