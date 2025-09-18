Д ва месеца преди Белем да приеме световни лидери по повод срещата на ООН за климата, бразилският град приветства друга световна фигура – поп легендата Марая Кери.

Певицата се присъедини към местни артисти на концерт, посветен на амазонските тропически гори.

Изпълнението бе част от двудневно събитие под надслов Amazon Live - Today and Forever, организирано от компанията Rock World, която стои зад фестивалите „Рок в Рио" и „Градът".

За час и половина 56-годишната Кери, облечена в блестяща червена рокля, изпълни хитовете си на плаваща сцена, оформена като огромна водна лилия на река Гуама.

„Днес сме се събрали, за да привлечем вниманието на обществото към опазването на тропическите гори. Така че нека да започнем с нещо тропическо“, каза Кери, преди да изпее първата си песен Sugar Sweet.

Това е шестото посещение на поп певицата в Бразилия, след изпълненията ѝ в Сао Пауло и Рио де Жанейро през миналата година.

Източник: БТА