Е дна от звездите на порнографската компания AVN е починала изненадващо по време на ваканция в Коста Рика. 33-годишната Наталия Рей е издъхнала на 2 септември, като предната вечер споделила в социалните мрежи, че се е подхлъзнала и наранила единия си крак, но се възстановява в хотелската си стая. Причините за смъртта остават изцяло мистериозни.

Сестрата на Наталия Рей пусна публикация от нейния профил в „X”, съобщавайки за смъртта ѝ.

„Тя беше един от най-добрите хора на тази планета и се надявам, че всички се чувствате толкова щастливи, колкото и аз, че сте я познавали, че сте я обичали и че сте били част от живота ѝ“, написа сестрата на порноактрисата.

Наталия Рей е родена в Аризона, но живееше в Тексас, където през 2016 г. започва кариера във филмите за възрастни. Една от първите ѝ работи стюардеса в авиокомпаниите United, American, Delta и Alaska Airlines.

Рей е от т.нар. cam model-и, които снимат сами своите сцени и ги излъчват на живо срещу заплащане. Работила е какво ли още не преди да стане професионална порноактриса, включително собственик на спа център, сервитьорка в барове и стриптийз клубове.

Семейството на Наталия събира пари да прибере тялото ѝ от Коста Рика до САЩ, като е открило страница в GoFundM, за да покрие разходите по транспорта.