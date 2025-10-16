С ветовноизвестната френска актриса Бриджит Бардо, на 91 години, е хоспитализирана от близо месец и е претърпяла операция поради „сериозно заболяване“, съобщи вестник „Нис-Матин“.

Според изданието, възрастната актриса е била приета в болница в Тулон, Южна Франция, преди три седмици. Тази новина обаче беше разкрита едва наскоро. Оттогава актрисата е била на лечение и е претърпяла и операция.

Brigitte Bardot hospitalisée aujourd'hui

Souhaitons-lui de se rétablir au plus vite pic.twitter.com/c7EvROU1Ni — Nath 🇫🇷 🇮🇹🎗️ (@Capucine777777) October 16, 2025

В статията се отбелязва, че състоянието на Бардо „предизвиква безпокойство“ сред лекарите. Въпреки това е планирано тя да бъде изписана от болницата до три дни.

Истинска легенда на седмото изкуство , символ на своето време, тя има на актива си около 45 филма и повече от 70 песни в кариерата си. От 1973 г. тя се е посветила на своята фондация, защитавайки правата на животните. През септември актрисата стартира мащабна кампания в подкрепа на осиновяването.