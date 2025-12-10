Цяло съзвездие звезди на електронната музика, сред които и Армин ван Бюрен, се завръщат в България догодина за фестивала Aura.

Той ще се състои от 19 до 21 юни в Sofia Airport Park, информират организаторите от Fest Team.

Аура

Второто издание на „Аура“ представя тематичния свят Temple of Eos – тридневно музикално приключение, в което всяка вечер е самостоятелен ритуал. Алок е в момента DJ #3 в света и един от най-разпознаваемите артисти в електронната музика с милиони последователи и глобални хитове. След него фестивалът ще премине към нощния си ритуал с Махмут Орхан – един от най-големите феномени на сцената през последните години, със силно присъствие на водещи световни фестивали и характерен звук, пренасящ публиката в мистична атмосфера, която ще отведе фестивала към изгрева, коментират от Fest Team.

Събития

Втората вечер, 20 юни, ще бъде оглавена от Димитри Вегас – двукратен DJ #1 в света, като част от легендарното дуо Dimitri Vegas&Like Mike, резидент на Tomorrowland и име, което диктува тенденциите в жанра повече от две десетилетия. След него излиза японският диджей Юсуке Юкимацу. Финалният ден е с Армин ван Бюрен – петкратен DJ #1 в света и един от най-влиятелните артисти в историята на електронната музика. „Аура“ следва философията „Един фестивал. Много измерения” и предоставя на публиката серия от събития, които водят през различни фази: от дневни активности, тематични пространства и арт инсталации до главна сцена с впечатляващи визуални елементи, интерактивни ритуали, тайни събития и нощни afterhours. Всеки момент от фестивала е част от по-голямото пътешествие през мистичния храм на богинята Еос за изживяване, което надскача идеята за традиционния музикален фестивал и превръща Sofia Airport Park в жива вселена“, коментират организаторите.

Екатерина Томова