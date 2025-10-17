Е дна от най-известните риалити звезди от Враца – Цвети Миленова, се похвали с нова придобивка, съобщава BulNews. Любимката от кулинарното шоу „Hell’s Kitchen“ през 2023 е минала под скалпела и вече може да се похвали с нов силиконов бюст.

За пластичната интервенция самата Цвети разкри в социалните мрежи, където не пропуска да демонстрира резултата от процедурата. От снимките ѝ във Facebook и Instagram ясно се вижда, че красавицата гордо показва новите си форми, които веднага привлякоха вниманието на последователите ѝ.

Феновете я обсипаха с комплименти за новата визия, а някои шеговито отбелязаха, че най-много късмет е извадил италианецът Патрицио – нейният годеник, който ще се радва отблизо на пищните форми на врачанката.

Цвети Миленова доби популярност като една от най-колоритните участнички в „Hell’s Kitchen България“, където спечели зрителите с енергията, хумора и емоционалния си темперамент. След края на формата тя откри любовта в лицето на своя шеф – италианеца Патрицио Бордигони, в чийто ресторант започна работа. По-късно той също премина през школата на шеф Виктор Ангелов и дори ѝ предложи брак в ефир.

Днес двамата са сред най-популярните лица във Враца и с право носят титлата на местната „звездна двойка“.