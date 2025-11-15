Организаторът на Бизнесдама на годината лорд Евгени Минчев с всички наградени

Н а рождения ден на британският монарх крал Чарлз Трети, с майсторски финт, организаторът на конкурса Бизнесдама на годината лорд Евгени Минчев, събра доц. Наталия Киселова и княгиня Калина Българска.

Евгени успя да привлече княгиня Калина, която почти не се показва публично

В различни етапи на организацията, двете бяха сочени за почетен патрон на конкурса но когато откри престижната гала- церемония, Евгени обяви доц. Киселова за почетен патрон на сърцата а княгиня Калина за почетен патрон на конкурса. Препълнената зала аплодира този макиавелистичен ход и всяка от номинираните дами получи своя приз както следва.

Иван и Андрей с почетният патрон на конкурса Светла Евтимова, както и актрисата Ирен Кривошиева, бизнесдамата Катя Роуз и певицата Джорджия

Гран при и Бизнесдама на 2025 година стана Адриана Василева, като наградата и бе връчена от топ нотариус Милена Георгиева и княгиня Калина, а в своите категории награди получиха Зорница Стойчева /Зорница естейт, Визионер в бутиковото гостоприемство /, Юлия Кастелли /специалист по диаманти и скъпоценни камъни/, Пламена Динчева /Fuego effect /. Доцент Киселова връчи престижната статуетка на Петя Кръстева за управляваният от нея хотел Кентавър в Дряново.

Топ нотариус Милена Георгиева с княгиня Калина Българска пред нейният портрет от художника Георги Андонов

Председателят на Организационния комитет Светла Евтимова връчи награда на Христина Христова за принос в социалната политика а меценатът Ана Михайлов получи извънредна статуетка Her Grace за своето изящно присъствие. Марияна Печеян поднесе наградата на многодетната майка Виолет Вьорлер за нейният хотел Sagittarius в Кюстендил а Нери Русева – на Бета Давидкова- в категория Мода и собствени бизнес. Награда за Дебют получи Жаклин Рангелова, която изработва чанти с цитати от български автори.

Доцент Наталия Киселова връчи награда на Кралицата на диамантите Юлия Кастелли /вдясно/,

Гала- церемонията бе съчетана с изпълненията на дует Аморе, Артур Надосян и Сандра Александрова, Стефан Митров и младата попфолк надежда Джорджия. Бе разиграна благотворителна томбола а княгиня Калина Българска бе център на заслужено внимание.

Сред легендите на събитието бяха Богдана Карадочева и Мими Николова- първият носител на Златният Орфей

Богдана Карадочева, Мими Николова, Иван и Андрей, Ирен Кривошиева, бяха част от Легендите на гала- церемонията на която бяха събрани средства за провеждането на Британско Българският Бизнес Бал в Лондон през 2026 година. Следващото събитие на лорд Евгени Минчев е изложбата му в Пловдив на 27 ноември.

Лорд Евгени Минчев