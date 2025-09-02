А ктьорът и бивш професионален кечист Дуейн „Скалата“ Джонсън изненада публиката с драстично променения си външен вид по време на участието си на кинофестивала във Венеция. Джонсън бе сред гостите на събитието Miu Miu Women’s Tales в събота, където се появи с бледосиня риза с яка и официален черен панталон, демонстрирайки значително по-стройна физика. По-късно той позира и на червения килим, както и на пресконференция.
Поводът за визитата му в Италия бе представянето на новия му филм „The Smashing Machine“ — биографична драма, режисирана от Бени Сафди, в която Джонсън изпълнява ролята на бившия шампион на UFC Марк Кер.
Dwayne ‘The Rock’ Johnson sobs over 15-minute standing ovation for ‘The Smashing Machine’ at Venice Film Festival, sparking Oscar buzz https://t.co/wgJ6nwhLPv pic.twitter.com/2q1gWPOQop— New York Post (@nypost) September 2, 2025
Промените във външността на актьора предизвикаха коментари в социалната мрежа X, където потребители изразиха изненада от видимата редукция в теглото му. Някои от реакциите включваха коментари като: „Скалата се е превърнал в камъче“ и „Изглежда като генериран с изкуствен интелект“. Други изразиха притеснение за здравето му, предполагайки евентуални здравословни проблеми. Представители на Джонсън не са коментирали публично въпросите, отправени от медиите.
Reasons for Dwayne Johnson’s Weight Loss— Melissa Redpill - Freedom Force (@MelissaRedpill) September 1, 2025
1. Health and Longevity:
• At age 52, Johnson recognized that his previous 300-pound physique, while iconic, was taking a toll on his health. He experienced joint pain, chronic inflammation, and feelings of being “heavy and sluggish,”… pic.twitter.com/NkCNGQzOPW
По време на фестивала самият актьор потвърди, че физическата трансформация е съзнателен и целенасочен избор във връзка с новата му роля. Пред Hollywood Reporter той сподели, че е търсел възможност за творческо развитие отвъд досегашните си проекти. „Имах успешна кариера, за която съм благодарен, но вътрешен глас ми подсказваше, че мога да направя повече — и исках да разбера как изглежда това „повече“, заяви Джонсън.
The Rock drops 28KG!— Jack Billion (@jackkbillion) September 1, 2025
Dwayne “The Rock” Johnson shed nearly 28 kg to focus on health, agility, and longevity.
Doctors warned his physique could harm his long-term health.
Years of training left him feeling heavy and inflamed, with joint strain. pic.twitter.com/fwUSRklrqA
През юни тази година актьорът разкри, че от години има проблеми, свързани с храносмилането. В интервю за подкаста на д-р Марк Хайман той сподели, че дълго време е търсил медицинско решение, но без успех. „Чувствам се добре и точно това е странното, но така и не успявам да разбера причината“, коментира тогава Джонсън.
Лечението му е започнало в началото на 2024 г., като паралелно с него актьорът продължава работата си по редица ангажименти, включително участие в събития на WWE, промоцията на филмите „Red One“ и „Moana 2“, както и снимките на „The Smashing Machine“.
*Източник: Факти