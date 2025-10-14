Н осителят на "Златен лъв" на Джим Джармуш, покорилият Торонто "Хамнет" на Клои Жао и социалната сатира на корейската легенда Парк Чан-Уук ще бъдат сред акцентите в програмата на предстоящото издание на „Киномания“.

Филмовият фестивал ще се състои от 13 до 30 ноември, а билетите вече са в продажба.

Баланс

Сред най-очакваните заглавия в програмата е "Баща, майка, сестра, брат" (Father Mother Sister Brother) на Джим Джармуш - носителят на "Златен лъв" за най-добър филм от 82-ия кинофестивал във Венеция, чиято първа/единствена прожекция ще е на 15 ноември (събота) от 19 ч. в зала 1 на НДК. Филмът затвърждава мястото на Джармуш като един от най-оригиналните автори на съвременното кино, като проследява няколко истории за отношенията между вече порасналите деца и техните отчуждени родители. В невероятния актьорски състав са Кейт Бланшет, Адам Драйвър, Вики Крипс, Шарлот Рамплинг и Том Уейтс. Характерният за Джармуш стил носи поетично съзерцание в баланса между ирония и меланхолия. Критиката определя "Баща, майка, сестра, брат" като лек, но дълбоко емоционален, с типичното за Джармуш умение да превръща дребните детайли в силни човешки откровения.

Ключово

Следващото ключово ново заглавие е "Хамнет" (Hamnet) на Клои Жао - филмът с "Награда на публиката" от кинофестивала в Торонто, който ще бъде представен в зала 1 на НДК на 23 ноември. Това е престижното отличие, което често се превръща в сигурен барометър за надпреварата за "Оскар". Жао вече е първият режисьор, спечелил тази награда два пъти, след триумфа ѝ със "Земя на номади" през 2020 г. Историческата драма "Хамнет" се фокусира върху взаимоотношенията на Уилям Шекспир (Пол Мескал) с младата му съпруга Агнес (Джеси Бъкли), която трябва да се справи с трагедията от смъртта на техния единадесетгодишен син. Усещането за загуба оказва дълбоко влияние върху всеки член от семейството, отразява се в напрежението между дълга на бащата като творец и ролята на майката. Това е истински спектакъл на емоционалната върхушка, през която преминават героите. Визуалната прецизност на оператора Лукаш Жал и музиката на Макс Рихтер превръщат всеки кадър в живописно и завладяващо усещане, пресъздаващо прецизно всеки момент на тъга, надежда или размисъл. Филмът тръгва по кината у нас на 23 януари 2026.

Класика

На "Киномания" родната публика ще може да гледа и дългоочаквания нов филм на Парк Чан-Уук No Other Choice. Името на режисьора свързваме с южнокорейски класики като "Трилогията на отмъщението" - Oldboy, Sympathy for Mr. Vengeance и Lady Vengeance. No Other Choice беше един от най-високо оценените на фестивала във Венеция и разказва историята на дългогодишен мениджър в хартиена фабрика (Бьонг-хън Ли), който след внезапно уволнение решава да премахне конкуренцията си, за да осигури работа и бъдеще за семейството си. Парк споделя, че планира филма от години и го описва като "проекта на живота си", в който комбинира черна комедия със социална критика, изследва теми като несигурността на работното място, автоматизацията и моралната деградация на съвременното общество. На кинофестивала във Венеция филмът получи деветминутни овации, а критиката го определи като "сензационна сатира, която ще остави значителна следа в корейската филмова индустрия". Във филма участват още Йе-джин Сон, Хи-сун Парк и Сонг-мин Ли.

Драма

Сред новите заглавия се нарежда и Pillion на Хари Лайтън - дебютен пълнометражен филм за режисьора, който получи "Награда за сценарий" в секция "Особен поглед" (Un Certain Regard) от кинофестивала в Кан. Филмът разказва за Колин (Хари Мелинг) - тих и скромен млад мъж, който живее при родителите си и се опитва да се справи с напрежението около неизлечимо болната си майка (Лесли Шарп). Животът му се преобръща, когато среща Рей (Александър Скарсгард) - харизматичен и много загадъчен главатар на мотоциклетна банда, който го въвлича в интензивна връзка, основаваща се на власт и подчинение.

Филмът не е обикновена любовна история, а изследване на взаимоотношенията, което провокира, шокира, създава място за размисъл, но същевременно носи позитивизъм. Гледаме Pillion с магнетичния Александър Скарсгард (True Blood, Big Little Lies, Melancholia) и чаровния Хари Мелинг (поредицата за Хари Потър, The Queen"s Gambit"), на 20 ноември от 20 ч.

Екатерина Томова