К иану Рийвс се е оженил за Александра Грант на тайна церемония , твърдят източници пред Radar Online.

61-годишният актьор от „Матрицата“ и 52-годишната Грант тихомълком са се оженили по време на европейско пътуване по-рано това лято, твърдят запознати. Двойката се запозна за първи път на парти през 2009 г. и работи заедно по книгата „ Ода на щастието“. Те бяха дългогодишни сътрудници, преди да потвърдят публично романса си през 2019 г. Сега източници твърдят, че двойката, известна със сдържания си подход, най-накрая е направила следващата стъпка.

„Сватбата се състоя в Европа по-рано това лято, много интимна и много дискретна“, твърди един вътрешен човек, добавяйки: „Те говориха за това от години, но накрая искаха нещо, което е само за тях. Киану и Александра ценят личния си живот, така че запазването на тайна им подхожда идеално“.

Рийвс, чиято холивудска кариера обхваща четири десетилетия, е най-известна с франчайзите „Джон Уик“ и „Матрицата“ , докато Грант е изградила репутацията си на призната визуална артистка и писателка.