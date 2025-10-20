Б рутален скандал пак се възражда в светските среди около името на покойния Майкъл Джексън и децата му.

Пак се появи стар претендент за бащинство и иска тест.

"Аз съм биологичният баща на децата на Майкъл Джексън и ДНК тест ще го докаже, твърди известен актьор: „Година преди да се роди първият му син, той ме помоли да даря сперма“, взриви киносредите британският актьор Марк Лестър.

Един от най-великите музиканти на всички времена се е сблъсквал с безброй обвинения срещу него през живота си, а сред тях е и, би се казало, вечният въпрос - кой е биологичният баща на децата му? Въпреки че пламенните поддръжници на ненадминатия крал на попа все още твърдят, че подобни спорове са абсолютно ненужни, британският актьор Марк Лестър, негов бивш приятел и кръстник, от години убеждава света, че децата на Майкъл Джексън всъщност са негови.

Christmas 2008 children & his friend, Carrie Fisher "Michael was a really good father. I mean, his children are kind, really polite, even-tempered & essentially unspoiled kids, that can’t come from a nanny. [..] It has to come from the parent & their parent was Michael Jackson.” pic.twitter.com/x25z5IPa9f — MJJJusticeProject Inc- #MJ Fan Acct (@MJJJusticePrjct) December 23, 2024

Прилича ли ви Парис Джаксън на този мъж? Или на братята си Принс и Бланкет (Биги)? Те нямат абсолютно нищо общо, категорично твърдят феновете на покойния Крал на попа.

I always thought people were super weird about this situation. Like even if Paris and the others aren’t his biological children, he still claimed them as his children so who are yall to say otherwise https://t.co/re2GPBgsFI — ✨loraina✨ (@_DopeLolo) August 26, 2025

Тези, които наблюдават историята отстрани, по-обективно, казват, че децата на Майкъл Джексън нямат много общи черти на лицето дори с известния музикант, въпреки че в последните години от живота си той също не е приличал на себе си. Може би са се метнали на майките, медицинската сестра Деби Роу, която е родила Парис и Принс, и на неидентифицираната жена, която е родила по-малкия му син?

Child trafficking.



Michael Jackson bought his children from a Hollywood trafficker.



Theyre not his biological kids. https://t.co/cNRmYHJrsb — AJAC (@AJA_Cortes) September 12, 2024

Марк Лестър (67), британски актьор,обаче, вярва, че всички те всъщност са негови. Той разкри тази история публично през 2009 г., няколко месеца след смъртта на Майкъл. Някога са били близки приятели, те са били приятели в продължение на три десетилетия, той дори е кръстил и трите си деца, а после изведнъж му е забранено да ги вижда.

Разочарован от това развитие на ситуацията, Лестър разказа пред репортери как Майкъл го е помолил да дари сперма година преди раждането на първото дете, Принс Джаксън. Това, както той каза, направил в клиника в Лондон. Семейството на починалия музикант обаче веднага нае правен екип, който отрече всичко с обяснението, че „думите на Лестър са поредното недоказано и безсмислено твърдение без правно основание“.

One conspiracy theory claims that actor Mark Lester is the real father of Prince and Paris, a claim he made himself in 2013. pic.twitter.com/Pa3ndUZZYS — Riley (valiant/courageous) 🇮🇱 (@Amanda340300021) May 14, 2024

Докато Кралят на попа беше жив, актьорът често отсядаше в имението му. Той водеше и четирите си деца, които си играеха с Джаксън, дори прекарваха заедно уикендите и празниците. И изведнъж всичко спря.

Марк Лестър, който стана известен с ролята си в детския мюзикъл „Оливър“, а през осемдесетте години се отказа от актьорството и започна да практикува акупунктура, посочва, че не е мислил за даряване, докато Майкъл все още беше на този свят.

Едва когато певецът почина и докато децата растяха, той забеляза приликата между тях: „Дъщеря ми Оливия прилича на Парис, а Принс много ми напомня за мен от по-младите ми години, което другите често ми казват.“

Той също така каза, че ще направи ДНК тест, но само ако децата на Майкъл Джексън го подкрепят. „Не бих направил нищо без тяхното разрешение. Ако искат, няма проблем.“ Той добави, че „баща им е бил прекрасен и грижовен, че се е грижил за тях и че винаги се е опитвал да ги предпази от всичко“.

По време на болезнения процес, който се проведе срещу поп иконата през 2005 г. заради предполагаемото малтретиране на най-малкия, Лестър защити приятеля си и твърдо застана на негова страна. „Тези обвинения са отвратителни!“, каза той, убеден, че Джаксън не е виновен за нищо. Защити го и по-късно в битката му срещу Лорейн.

Mark Lester defends Michael Jackson on Lorraine (UK, ITV) pic.twitter.com/y2FzKZ4yls — Michael Jackson - Fan Account (@mjstaronline) March 7, 2019

Марк не е първият човек, който твърди, че е баща на децата на ненадминатия артист. А Арнолд Клайн, личният лекар на Майкъл, веднъж заяви, че той може да е бащата на Парис и Принс, защото и той е дарил сперма за популярния певец. А него отдавна го няма, за да каже нещо в своя защита...

*Източник: Zena