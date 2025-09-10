Х оливудският актьор Едуард Фолкнър, най-известен с участието си редом с Джон Уейн в поредица от класически уестърни, почина на 93-годишна възраст.

Той е издъхнал на 26 август 2025 г. в дома си във Виста, Калифорния, като семейството му потвърди, че е починал от естествена смърт. Роден като Филдън Едуард Фолкнър II в Лексингтън, Кентъки, през 1932 г., той изгражда забележителна кариера на екрана, след като служи като пилот на изтребител във Военновъздушните сили на САЩ.

Edward Faulkner, the familiar character actor who received a career jump start from director Andrew V. McLaglen en route to appearing in McLintock!, Rio Lobo, The Green Berets and three other films with John Wayne, has died. He was 93.😥 pic.twitter.com/8XF8yXh2cg — Sumner (@renmusb1) September 9, 2025

Фокнър става познато лице в кината през 60-те и 70-те години на миналия век, присъединявайки се към доверения кръг от звезди на Джон Уейн. Той се появява в пет филма с херцога, включително „Хелфайтъри“, „Зелените барети“, „Рио Лобо“, „Маклинток!“ и „Непобедимите“.

През 1960 г. Фолкнър се появява и редом с Елвис Пресли в музикалната комедия „G.I. Blues“.