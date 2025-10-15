Г рупа от няколко десетки общественици се опита да спре прожекцията на филма „Писмо до Давид“ на кинофестивала Синелибри. Прожекцията на филма беше отменена след натиск от антиизраелски активисти.

Филмът на израелския режисьор Том Шовал е дълбоко личен документален разказ — кинематографично писмо до Давид Кунио, млад мъж, отвлечен от Хамас от кибуца Нир Оз на 7 октомври 2023 г. и държан в плен в Газа оттогава, написа по този повод в профила си във Фейсбук Александър Оскар. Самият филм разказва за съдбата на двама братя близнаци, които участват и в дебютния филм на Шовал — Youth (Берлинале 2013).

В „Писмо до Давид“ режисьорът използва архивни кадри и неизлъчени сцени, за да изгради многопластов филм за преплитането между живот и кино, памет и реалност, война и човечност.

Въпреки това прожекцията беше спряна след петиция, подписана от имена като Виктор Лилов, Юлиана Методиева, Димитър Кенаров и Мария Черешева, добавя Оскар.

Директорът на фестивала Жаклин Вагенщайн сподели пред „Телеграф“, че разни хора с очевидно антиизраелски настроения са лепели стикери, раздавали позиви и вандализирали района около Дома на киното покрай спряната прожекция. Тя дори е получавала и лични обаждания и заплахи, като това е повод да прекара понеделника в СДВР. Според нея зад въпросните акции прозира организираност, а самите активисти са били издразнени от споделянето на името на Държавата Израел, както и от израелски лога и символи заради партньорството на израелското посолство у нас.

Според нея фестивалът не е политически и опитът да му се вменяват такива насоки са провокативни и абсурдни, а активистите изместват фокуса към своите каузи.

Самата петиция пък иска фестивалът да прекъсне своето партньорство с Посолството на Израел в България. Авторите изразяват и "дълбоко разочарование от продължаващото партньорство", което според тях "легитимира политическия дневен ред на държава, пряко отговорна за системното унищожение на палестинския живот и култура".

Да, Синелибри е фестивал за кино и литература, а киното и литературата днес са ангажирани повече от всякога с широка палитра от социални, политически, екологични и други проблеми, някои от които извънредно болезнени, казва Вагенщайн.

„В никакъв случай няма да се поддадем на този натиск и ще направим всичко необходимо филмът да достигне до абсолютно всеки, който иска да го види, добавя тя и пояснява, че филмът не съдържа агресия или обида към която и да е общност, като в него дори не са включени кадри от 7 октомври 2023 г.