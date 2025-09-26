П ървото издание на фестивала “Съседите” стартира днес и ще продължи до 28 септември.

То превръща район Подуяне в сцена за концерти, детски забавления и квартални срещи, посочват организаторите.

Откриването е поверено на D2 & Дичо. В събота (27 септември) акцент ще бъдат концертите на емблематичните P.I.F. и “Конкурент“. Закриването пък ще е с джаз формацията Ska-Jazz и проекта Lady&Gents.

На 27 септември денят ще бъде посветен на народните танци и музика, представена от детски ансамбли. Неделният ден ще премине с различни образователни и творчески работилници, предвидено е детското представление на театър “Възраждане” - “Ах, тези родители”.

Локацията на фестивала е на пространството между моста “Чавдар” и ул. „Черковна“.

Източник: БТА