И зборът на полската актриса Кася Смутняк за ролята на Дева Мария в предстоящия филм „Възкресението“ на Мел Гибсън разпалва яростна полемика в Полша.

Традиционалистическите католически среди и десните политици обвиняват звездата в „неподходящи“ убеждения - особено в подкрепата ѝ за правото на аборт, което те считат за несъвместимо с образа на светия персонаж. Снимките вече са започнали в Италия, но скандалът отеква отвъд границите, подчертавайки дълбоките разделения в полското общество по въпроса за женските права.

Протест

Филмът „Възкресението“ е продължение на емблематичния „Страстите Христови“ от 2004 г., който шокира света със своята жестокост и религиозна дълбочина. Режисьорът Мел Гибсън, известен с консервативните си възгледи, този път е избрал Кася Смутняк - родена в Полша, но утвърдена звезда в италианското кино - за ролята на майката на Исус. До нея ще блести и италианският актьор Рикардо Скамарчо в образа на Пилат Понтийски. Филмът се снима в Италия: в прочутата римска студия „Чинечита“, както и в живописните локации на Матера и Пулия. Въпреки това новините за кастинга са посрещнати с гръмогласен протест от полските католици.

Скандал

Скандалът избухва в консервативните полски медии, където Смутняк е обвинявана в публична подкрепа за либерализация на закони за аборта. „Не е тайна, че Смутяк отдавна подкрепя публично правото на аборт и многократно е критикувала полските закони, които според нея застрашават правата на жените“, пише в сайта PolskiiRadi.pl - портал, близък до традиционалистическите католически среди. „Тя е за аборт - как може да изиграе ролята на Дева Мария?“, добавят те в едно от най-острите си обвинения.

Избор

Полската десница не остава по-назад. Партията „Закон и справедливост“ (PiS) - водеща политическа сила, свързана с президента Анджей Дуда - изпраща официално писмо до продукцията на филма, в което квалифицира избора на актрисата като „неприемлив“ за католиците. Според тях позицията на Смутняк противоречи на основните ценности на полската католическа идентичност, особено в страна, където Църквата все още играе ключова роля в обществения дебат. „Това е обида за всички вярващи“, твърдят представителите на PiS, позовавайки се на строгите абортни ограничения в Полша - сред най-консервативните в Европа. Прекратяването на бременността е разрешено само при заплаха за живота или здравето на майката или в случаи на изнасилване, което води до масови протести и тайни пътувания към клиники в чужбина.

От героиня до провокаторка

Кася Смутняк, на 44 години, е родена в полския град Лодз и отдавна е станала лице на италианското кино с роли в хитове като „Безкрайна любов“ и „На тъмно“. Тя е известна с ангажираността си към социални каузи, включително феминистки движения. През годините актрисата многократно е изразявала загриженост за ограничаването на женските права в родината си, особено след влошаването на абортното законодателство през 2020 г. Това я превръща в символ на разделението: за либералите - героиня, за консерваторите - провокаторка.

Мел Гибсън мълчи

Продължаващият скандал повдига въпроси за границите между изкуство и религия. Дали религиозните убеждения трябва да диктуват избора на актьори в Холивуд? Мел Гибсън, който сам е преминал през големи полемики заради антисемитски скандали, засега мълчи. Но в ерата на социалните мрежи и #MeToo подобни конфликти могат да се превърнат в истински бойни полета. За Полша, където католицизмът е не само вяра, а и национален стълб, този случай е още един удар по раните от протестиращите жени, които преди години излязоха на улиците с виолетовите си шалове.

Красимир Иванов, Рим