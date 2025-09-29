Б они Блу, известна с кариерата си в полето на филмите за възрастни, разказа подробности за развода си. Както се оказа, до момента мнозина дори и не подозираха, че порно фурията е била омъжена.

В интервюто тя разкрива истинската причина за раздялата. Бони Блу, чието истинско име е Тиа Билингър, намекна, че има една ключова причина за развода ѝ с 27-годишната ръгби звезда Оли Дейвидсън.

Преди да навлезе в индустрията за възрастни, Бони и Оли били влюбена двойка. Изборът ѝ на професионално амплоа, обаче подтикнало възлюбения ѝ да преосмисли техните взаимоотношения.

Блу предполага, че и друг фактор е повлиял на решението на ръгби звездата. В началото на откровеното интервю тя споделя: "Честно казано, мисля, че съм му правила с*ирка може би два пъти".

Водещият на подкаста Фин Тейлър отговаря неловко с думите: „Ясно“. Бони го прекъсва, като допълва:„Вероятно затова се развеждам“.

Фин изразява съчувствие, което Бони отхвърля, като посочва: „Не съжалявай. Това е щастлив момент“.

Тя отрича Оли Дейвидсън да ѝ е кръшкал, като казва: "Това бях аз".

Бони твърди, че съпругът ѝ напълно приемал "работата" ѝ, в рамките на която тя е спала с 1057 мъже за 24 часа. Фин на свой ред не пропуска да отбележи, че подобни изяви не са били описани в брачните им обети.

Въпреки че Бони и съпругът ѝ са женени от години, двамата са напълно разделени и почти не поддържат връзка, докато Бони се впуска в своите противоречиви начинания, изтъква Daily Star.

Сега, обаче, двойката е готова да финализира развода си. Майката на Оли се изказа остро срещу бившата си снаха. Преди Daily Mail тя се оплаква, че екипът на порно фурията се опитва да извърти сина ѝ с пари, които по право му се полагат.

Това се случва на фона на предполагаемото нетно състояние на Бони Блу, което в момента възлиза на около 34 милиона паунда.

В гневния си коментар пред вестника Джил казва: „Синът ми вече не получава заплата. Бони и нейният екип са го отрязали и изглежда, че той няма право на нито стотинка от нейното богатство".

Тя обяснява, че Оли се е опитвал да запази добри отношения с Бони. Сега Джил е бясна, тъй като вярва, че Оли заслужава поне част от богатството на бившата си съпруга, след като я е подкрепил при навлизането ѝ в индустрията. Тя също така я определя като „контролираща и манипулативна“ за това, че го е изключила от плановете си.