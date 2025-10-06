П опфолк певицата Соня Немска поведе протест в село Белица срещу опасните пътища и излезе напред само с едни гърди, както някога са го правели красавиците на Великата френска революция.

Причината е лошото състояние на пътя Вакарел – Панагюрище и въпреки лошото време Соня и народът около нея въстанаха срещу опасностите, които крие настилката.

Дъжд

Соня Немска каза пред „Телеграф“: „Приемам тази кауза лично, защото често ми се налага да пътувам по този път, а и в Панагюрище са родните ни домове. Откакто се помня, е в ужасно състояние – опасни завои, дупки, липсващи маркировки... Дори аз преди години съм се удряла в мантинелата, защото пътят беше хлъзгав“. Афектираната певица коментира още: „Често се налага с мои приятелки да пътуваме през този маршрут и когато сме сами, не дай си Боже нещо да се случи, кой ще ни помогне!? Преди дни, когато беше големият дъжд, магистрала „Тракия“ беше блокирана и трябваше отново да шофирам по този път – минах 97 километра за 5 часа“.

Затвор

„Измръзнахме и освен че на протеста имаше обикновени граждани, присъстваха и патрули на полицията, които ни даваха насоки“, разказа за протеста Соня Немска.

„Казаха ни, че нямаме право да затваряме пътя и че от АПИ са забранили. Имахме възможност само да седим до шосето. Местността иначе е много красива, но просто пътят е в безобразно състояние и е крайно време да се вземат мерки“. Изпълнителката на хитове като „Ръцете горе“, „Правена съм за ръцете ти“ и „Хороскоп“ допълва: „Постоянно ми се оплакват хора, че пукат гуми и си чупят колите“.