А ктьорите Асен Блатечки и Мариана Миланова представят премиерно спектакъла „Необвързани“ по пиесата на френския автор Давид Фоенкинос.

Събитието ще се състои тази вечер, 14 октомври, в Младежкия театър, информират от трупата.

Режисьор е Николай Урумов.

По думите им „Необвързани“ е комедия за любовта, самотата и вечната човешка нужда от близост, разказана през призмата на двама души, които сякаш са напълно различни, но откриват неочаквани допирни точки помежду си. Асен Блатечки и Мариана Миланова създават на сцената са тандем, при който напрежението и привличането между героите се примесени с доза смях.

Историята проследява Силви и Мишел – двама души, които откриват радостта и неизбежната болка, съпровождаща истинската близост. Скрити в тъмнината на своя интимен свят те разбират, че любовта винаги крие в себе си и малко страх – страх от рутината, от загубата, от промяната. Двамата са поставени в ситуация, която ги задължава да се борят със собствените си демони, докато се опитват да намерят начин да задържат щастието си, което непрестанно преследват.

Преводът на „Необвързани“ е на Георги Ангелов.

Сценографията и костюмите са дело на Кирил Наумов.

Композитор е Христо Намлиев.

Следващите дати на „Необвързани“ са 28 октомври, 1 и 27 ноември.

Източник: БТА