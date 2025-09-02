Raw Confessional Poetry е първата за новия сезон премиера в „Топлоцентрала“. Събитието ще се състои тази вечер.

Спектакълът на хореографката и танцьорка Галина Борисова избира да се дистанцира от съвременните дискусии, свързани с политиките и идентичността, с феномена на постистината и възхода на популизма.

„Занимаваме се с реализма, понеже той е действителен, с натурализма, защото той е естествен и с брутализма, защото той е монументален“, казва тя.

Поетичен пънк брутализъм изкушава музикантите от „Каке“- Андрю Андерсон, Мартиан Табаков и Мартин Пенев, заедно с артистите Галина Борисова, Елена Иванова, Невена Калудова, да сондират заедно недоволството към обкръжаващата среда, като ненужен негативизъм, лансирайки безобидни протестни предложения, без утвърдени лозунги и манифести, коментират от „Топлоцентрала“.

„Спектакълът се базира на основополагащи за нас предизвикателства, които открихме в три книги – „Манифест на новия реализъм“ на Маурицио Ферарис, „Театърът и неговия двойник“ на Антонен Арто и „Реализъм“ на Керстин Щремел. Някой от тях дори не успяхме да прочетем до край. Във време, в което всички съвременни дискусии се съотнасят с политиките и идентичността, с феномена на пост-истината и възхода на популизма, нашият екип се дистанцира от тези натрапчиви тенденции. Във време, когато всичко шеметно се променя, екипът се занимава със собствените си центробежни сили и външните им отпечатъци“, коментират от екипа.

Източник: БТА