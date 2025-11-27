З абраненият филм на големия Стефан Данаилов „Поема“ ще бъде излъчен премиерно 40 г. след създаването му, обяви пред „Телеграф“ актрисата Ирен Кривошиева. Прожекцията ще бъде тази вечер, 27 ноември, от 19 ч. в столичната галерия „Дженифер Артемис“ от 19 ч. По случай 6 г. от загубата на звездата от „На всеки километър“ и „Дами канят“ тя прави изложба с непоказвани негови снимки, предмети и награди.

Поканата за изложбата на Стефан Данаилов

Те ще могат да се разгледат до 4 декември, когато ще е и второто прожектиране на лентата, на снимките на която двамата любимци се залюбват. „НФЦ даде разрешение само за две прожекции, благодаря на Ефимия Фард, която плати правата“, каза още Кривошиева.

Лео Богдановски